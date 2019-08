AK Parti Kavak İlçe Danışma Toplantısı yapıldı.Açılışını AK Parti İlçe Başkanı Osman Atlı'nın yaptığı toplantıya katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, seçimli yılların artık geride kaldığını belirterek artık hizmete odaklandıklarını söyledi.Halk Eğitim Merkezi binasında düzenlenen toplantıda İl Başkan Yardımcısı Mehmet Köse, AK Parti iktidarları ile Türkiye 'nin her alanda kalkınarak büyük bir değişim ve gelişim süreci yaşadığını kaydetti. AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak sözlerine başlayan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti'nin kuruluşundan buyana girdiği her seçimden oyunu artırarak çıkan yapısı ile Türk siyaset tarihine geçtiğini kaydetti.2014'te yüzde 47 oy oranı ile göreve geldiği Kavak'ta girdikleri tüm seçimlerde AK Parti'nin oyunu yüzde 73'e kadar artırdıklarını söyleyen Sarıcaoğlu, başarıların temelinde halkla bütünleşme, disiplinli çalışma, empati yapma ve takım ruhunun yattığını vurguladı. Hizmette eşit davrandıklarını belirterek başarılarında istihdam ağırlıklı çalışmalarının da payı olduğunu anlatan Sarıcaoğlu, "Hizmette asla ayrım gözetmedik. İnsanı kucaklayan politikamızla daima halkımızın yanında ve içinde olduk. 2014'den buyana önceliğimiz hep istihdama dönük oldu. İlçenin stratejik konumunu, sunduğu avantajları ve sağladığımız destekleri anlatarak yatırımcının ilgisini çekmeyi başardık. Böylece OSB'de tam doluluk sağlamasına öncülük ederek 750 dolayında evladımıza iş imkanı sunduk. Sonuçta halka dokunan her çalışmamız girdiğimiz her seçimde partimize oy olarak dönüş sağladı" diye konuştu."Türkiye'nin gücüne güç kattık"Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti'nin kuruluşundan önceki Türkiye ile bugünün Türkiye'sinin arasındaki farklılıklardan söz ederek 18 yılda tüm Türkiye'nin büyük bir kalkınma yaşadığını söyledi. Yılmaz, "AK Parti Türkiye'nin yönetimini devraldığında karayollarında 8 milyon olan araç sayısı bugün 26 milyona ulaştı. O yıllarda 30 milyon olan ihracatımız 180 milyar dolara ulaştı. 5 milyon turistten 50 milyon turiste çıktık ve Türkiye'nin enerji kurulu gücü en az 2 kat arttı" şeklinde konuştu.Konuşmasında Kavak'ın yaşadığı hızlı gelişimine de dikkat çeken Yılmaz, ilçenin başlattığı bu sıçramanın bundan sonra da devam edeceğini bildirerek, "Kavak Samsun'un en cazip ilçesi olma yolunda ilerliyor. Ancak bunun devam etmesi de tüm ilçenin el birliği ile ortak hareket etmesinde. Küresel ısınma ile Kavak Samsun'da nemden bunalan insanların nefes alacağı bir yer olacak. İnsanlar artık kırsala kaçıyor. Ama bu süreçte sizlerde değerlerine sahip çıkın. Özellikle köylerdeki eski evlerinizi yıkmayın" ifadelerini kullandı."Arkamızda büyük birikimler var"Daha sonra kürsüye gelerek AK Parti'nin 18. Kuruluş Yıldönümünü kutladığı AK Parti'nin ülkenin ve milletin umudu olduğunu söyleyen Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Partimiz 18 yaşındaki bir genç kadar coşkulu ve heyecanlı. Bu genç partinin arkasında büyük birikimler, büyük mücadeleler, büyük zaferler var" dedi.AK Parti'nin kongrelerini birlik ve dayanışma içinde yapacağını ifade eden Karaaslan, "Kongrelerimizi de büyük bir heyecan ve coşku ile yaparak, buradan da çok güçlü bir biçimde çıkacağız ve hep birlikte sevdamız olan ülkemiz ve milletimiz için çalışmayla devam edeceğiz. Artık seçimler bitti. Önümüzde milletimize kesintisiz hizmet edeceğimiz dört yılımız var. Halkımızın beklentilerini biliyoruz. Kongrelerimizden sonra hep birlikte kol kola yürüyeceğimiz yeni bir döneme başlayacağız" diye konuştu.Samsun'un Terme ve Salıpazarı ilçelerinde yaşanan sel olayına da değinerek bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Karaaslan, benzer acıların bir kez daha yaşanmaması için gereken önlemlerin en acil biçimde ele alınarak yerine getirileceğini sözlerine ekledi.Toplantıya AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı. - SAMSUN