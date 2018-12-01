AK Parti Kayseri Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Kayseri oldu. Kayseri Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç oldu. Peki, AK Parti Kayseri Belediye Başkan adayı olan Memduh Büyükkılıç kimdir? Memduh Büyükkılıç kaç yaşındadır? Memduh Büyükkılıç nerelidir? Memduh Büyükkılıç hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KİMDİR?

Memduh Büyükkılıç, 25 Ekim 1953'te Kayseri/ Develi'de dünyaya geldi. Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden mezun oldu. Üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Nöroloji dalında uzmanlık yaptı. Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak çalıştı. Değişik sivil toplum örgütlerinde (İzmir MTTB, Hekimler Birliği Vakfı, Milli Gençlik Vakfı v.b.) yöneticilik ve başkanlık görevlerinde bulundu.

SİYASETE 1993 YILINDA REFAH PARTİSİYLE BAŞLADI

Siyaset hayatına 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak başladı. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili oldu. 1999 yılında Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçilen Dr. Memduh Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 senelerinde de AK Parti'den belediye başkanı seçildi. Büyükkılıç, evli ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde, AK Parti Kayseri Belediye başkan adayı oldu.