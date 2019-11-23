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AK Parti Kayseri İl Başkanlığının "Nöbetçi Vekil" uygulaması

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, nöbetçi vekil uygulaması kapsamında gündeme dair açıklamada bulundu.

23.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:34AK Parti Kayseri İl Başkanlığının
AK Parti Hülya Nergis, nöbetçi vekil uygulaması kapsamında gündeme dair açıklamada bulundu.
AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen "nöbetçi vekil" uygulamasına katılan Nergis, TBMM Down Sendromlu ve Otistik Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun, Kayseri'de ziyaret ve incelemelerde bulunmak için kente geldiğini söyledi.
Nergis, bu ziyarette birçok görüşme gerçekleştirildiğini ve geniş kapsamlı bir istişare toplantısı yaptıklarını ifade etti.
Mecliste yoğun bir çalışma gerçekleştirildiğini vurgulayan Nergis, birçok konuda çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.
Kayseri Ziraat Odasından bir heyetin geçen hafta Ankara'ya geldiğini aktaran Nergis, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşme yapılıp Kayseri'nin problemlerinin konuşulduğunu kaydetti.
Nergis, Kayserili iş insanı Berna Gözbaşı'nın, Kayserispor Kulübü Başkanlığı için adaylığını açıklamasıyla ilgili de zor bir göreve bir kadının talip olmasının sevindirici olduğunu ve kadın elinin Kayserispor'da farklılık ortaya koyacağını dile getirdi.

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Kaynak: AA

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