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AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer ve ERÜ Rektörü Çalış'tan yılbaşı mesajı

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

31.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:42 AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer ve ERÜ Rektörü Çalış'tan yılbaşı mesajı
AK Parti İsmail Tamer ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Milletvekili Tamer mesajında, yeni yılın Türk milletine ve İslam alemine huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.
Türkiye'nin 2020 yılında daha güçlü daha istikrarlı olacağını belirten Tamer, şunları kaydetti:
"Tüm mazlum dünyasının umudu olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde geleceğe emin adımlarla yürüyoruz.
Bütün dünyanın gözü bizim yükselişimiz ve yaptığımız hamlelerin üzerinde. Güçlü ve istikrarlı Türkiye yolunda sizler için durmadan çalışacağımızı temin ediyorum. İnşallah 2020 yılı her yıl olduğu gibi yeniliklerin, güçlü ekonominin, yerli ve milli hamlelerin habercisidir.
Bu kalbi duygular ile yeni yılınızı kutluyor sizlere, ailenize ve bütün Müslüman alemine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın mesajı
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da mesajında yeni yılda daha çok çalışarak araştırma kimliklerine değer katma gayretinde olacaklarını anlatarak, "Güçlü akademik kadromuz ile 2019'da olduğu gibi 2020 yılında da başta AR-GE ve teknolojik alanlarda olmak üzere bilimsel çalışmalarımızı daha da artırarak başarı çıtamızı yükseltmeye devam edeceğiz. Yeni yılda da öğrencilerimizin her türlü sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerinde destek vereceğiz. Ben bu vesileyle başta öğrencilerimiz olmak üzere, akademik ve idari personelimizin, hemşehrilerimizin ve tüm milletimizin yeni yılını kutlar, yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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