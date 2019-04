AK Parti Kdz Ereğli de Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

Kaynak: İHA

AK Parti İlçe Teşkilatı 31 Mart Yerel seçimleri değerlendirmek üzere basın toplantısı gerçekleştirdi.Toplantıya AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, Kandilli Belediye Başkan Adayı Mustafa Güldalı, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, SKM Başkanı Adem Öztürk, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.İlk olarak toplantıda konuşan Kandilli Belediye Başkan adayı Mustafa Güldalı Kandilli'nin iktidar bir belediyeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Güldalı konuşmasında şu sözlere yer verdi, "Biz elimizden geleni yaptık. Yapılan işlerde belki biz kendimizi iyi tanıtamadık. Kandilli'nin iktidar belediyesine ihtiyacı vardı. 21 trilyonun üzerinde borcu olan bir belediye. Kandilli'nin ne kadar hizmete ihtiyacı olduğunu sizde görerek yaşardınız. Maalesef, insanların tercihine saygımız sonsuz. Bize destek veren insanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hayırlısı olsun" dedi. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ise Gülüç'te AK Parti'nin bayraklarını sallandıracağına dair söz verdiğini bu sözünü de tuttuğunu belirtti. Gülüç'te her zaman abi kardeş olarak hareket edeceklerini belirten Başkan Demirtaş konuşmasında şu ifadelere yer verdi, "Bizim seçimimiz baştan belliydi. Biz her zaman söylemiştik. Gülüç'te seçim AK Parti'nin bayrağını sallandıracağıma dair söz vermiştim. Başladığımız günden itibaren 31 Mart'a kadar en güzel şekilde Gülüç'e hizmet ettik. Hiç birliğimizi ve beraberliğimizi bozmadık. Gerek belde başkanım ve meclis üyelerim ile. Orada bir aile içerisinde çalıştık ve seçim çok rahat bir şekilde bizim tarafımıza döndü. Yapılan hizmetler vardı Gülüç'te her şeyden önce. Bunlar görülüyordu ve bunu hiç kimse inkar edemedi. Sandıkta belki daha fazla fark, daha fazla oy bekliyorduk. Sandığa katılım çok fazla olmadı. Ama yine söylüyorum Gülüç halkı yapılan hizmeti tekrar AK Parti'den alacağımız hizmeti gördü ve tekrar 'Gökhan Başkan' dedi. Gitti sandıkta teveccühünü kullandı, ben buradan tekrar Gülüç halkına teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben tekrar söylüyorum biz AK Parti olarak, bir belediye olarak Gülüç'te daha güzel hizmetler yapacağız. ve bir örnek belediye teşkil edeceğime sizlerin, AK Parti ailesinin önünde söz veriyorum. Elimizden gelen gayreti göstererek tekrar orada partimizi en yüksek seviyeye çıkaracağıma dair gerek ilçe başkanımızla, belde başkanımla ve milletvekillerimizle beraber örnek bir belediye teşkil edeceğiz. Abi kardeş şeklinde beraberce hareket edeceğiz. A B partisi demeden tek gayemiz Gülüç'ü daha güzel hizmetlere getirmek. Ben buradan tekrar Gülüç halkına ve sizlere teşekkür ediyorum bana güvendiğiniz için" Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ise seçim sürecinde hiçbir kargaşaya sebep vermeden seçimi almış olduklarının mutluluğunu ifade etti. Başkan Başol konuşmasında, "Gerçekten 31 Mart seçimlerine çok uzun bir süreçte hazırlandık. Bizde Ormanlı'da 5 aydır belde başkanım ve ekimizle beraber gerçekten güzel seçim atmosferi yaşadık. En büyük sevincimizden bir tanesi, hiçbir kargaşaya sebep vermeden seçimi almış olmamız ve şükürler olsun seçimi atlattık. Ben 5 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum bu 5 yıl içerisinde Ormanlı'ya her dışarıdan gelen arkadaşımız, insanlarımız farkı görüyorlar. Yani bu farklılıkları gösteren bizim mücadelelerimizdir. 4 yıldan beri her zaman gururla söylediğim, kendini Ormanlı olan gören belde başkanımla beraber çalışmayı Allah bana nasip etti. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Biz Ormanlı'da Fatih Başkanım, vekillerimiz ve teşkilatımızla birlikte çok güzel hizmetlere imza attık. Belediyemizde kayyum vardı. Bir çalışma sonucunda bu kayyumdan buraya bu belediyeye geleceğini ben bile tahmin etmiyordum ama ben bir kez daha ilçe teşkilatıma bunun için teşekkür ediyorum. Belediyemizi bina olarak Ormanlı'ya yakışır bir hale getirdik. Biz her zaman vatandaşımızda gelen her şeye razıyız. Onları tercihine saygı duymamak mümkün değil. Ben Fatih Başkanımla beraber Ormanlı'ya çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Çünkü ben tecrübeme güveniyorum, hayatım boyunca teşkilat haricinde bir hareket yapmamaya çalışan birisiyim. Seçimler tartışılabilir ama biz artık önümüze bakacağız. Ben, ilçe başkanım doğrultusunda, milletvekillerimizle bakanlarımız katkısıyla çok güzel işler yapacağız. Ben bu teşkilatta olmaktan gurur duyuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Tüm Ormanlı halkına da teşekkür ediyorum" dedi. AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin ise Önceki dönem ki belediye başkanının başarısızlıklarını omuzlarında taşıdığını ve başarısızlıkların faturasını ödediğini belirtti. Şahin konuşmasında "31 Mart'a kadar süren bir süreçte hepimiz koştuk. Sahalardaydık, mahallelerdeydik. Şükürler olsun hiçbir menfaati olmadığı halde bizimle beraber yürüyen birçok arkadaşımız sokaklarda koştu çalıştı. Evlerinde bizler için Kur'an okuyan kardeşlerimiz ablalarımız vardı, çok iyi biliyorum. Kapı kapı gezip bizler için oy toplayan arkadaşlarımız vardı onu da çok iyi biliyorum. Bilinmesini istiyorum ki, bir belediye başkanı adayı için en zor olan, ondan önceki bir belediye başkanının yükünü bagajında taşımaktır. Biz bagajımızda bu yükü taşıdık ve bu yük bizi çok ağırlaştırdı ve çok yordu. Yani geçmiş 5 yılın faturasını biz ödedik Kdz. Ereğli'de, maalesef biz binunla karşı karşıya kaldık. Bütün başarısızlıkların, eksiklerin faturası bize kaldı netice itibari ile. O yüzden 26 bin 500 civarında bir oyu bu seçimde aldık. Takdir milletimizin, sonuç başımızın üstüne. Biz başaramadık. Başaran arkadaşımız Halil Bey görevine başlayacak yakında. Onu tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. İnşallah önümüzde ki 5 yıl ki süreçte ki hizmetleri Ereğli'ye sunar inşallah. İnşallah başarılı olur Ereğli'miz bir 5 yıl kaybetmez. Tabi biz bu esnada caddede, sokakta bir çok arkadaşımızı rahatsız ettik. Sesimizle, müziklerimizle veya kendimiz, arkadaşlarımız. Ben herkesin hakkını helal etmesini istiyorum. Bugüne kadar bizimle beraber gezen mücadele eden tüm arkadaşlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, gönüllülere. Gönüllüler özellikle çok fazlaydı. Artı gizli kahramanlarımız. Arka sokaklarda mahallelerde mücadele eden arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz artık yeni seçimlere, önümüze bakacağız. 20 Belediye meclis üyesini Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. 11 Belediye meclis üyesini arkadaşlarımız kazandı. Onları tebrik ediyorum. İnşallah güzel hizmetlere imza atarlar. Ereğli hak ettiği yerlere gelir. Duamız o dur. Bende her zaman yardımcı olmaya hazırım. Erol Şahin olarak ben her zaman hizmete hazırım. Ereğli'miz için yapılacak ne var her zaman ben burada hazır olduğumu ihtiyaç duyulduğunda yardımcı olabileceğimi ifade ediyorum. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım o yüzden içim o kadar çok rahat ki. Seviyemizi olabildiğince yüksek tuttuk. Ama şimdi önümüzde bir 5 yıl daha var. Bu süre içerisinde halkımız ile birlikte olacağız. Seçilen İl Genel Meclis üyelerimiz var. Onlara başarılar diliyorum. Oy veren vermeyen sandıklarda görev yapan, emniyet dahil, özellikle seçmenlerimize, Gönüldaşlarımıza haklarını helal etmesini istiyorum. Çünkü bizim için gerçekten çok çalıştılar. Ereğli'nin sorunlarını, tekliflerini dile getirmelerini, doğru olanları yanlış olanların karşısında dimdik durmaları gerekiyor bu 11 meclis üyelerimizin. Bize her zaman destek olan, Ereğli'mizde ki bütün sorunları Sayın Cumhurbaşkanımıza aktaran çok kıymetli Sayın Saadet Oruç hanıma bizi bu dönemde yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum." Son olarak konuşan AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır ise İlçe teşkilatı olarak 5 yıl sonra ki hedefe bugünden itibaren hazırlandıklarını belirtti. Çakır konuşmasında şu sözlere yer verdi, "Tabi bizle ilçe teşkilatı olarak bir yandan il genel, bir yandan beldeler bir yandan da ilçe olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık. 24 Haziran'da ki oyumuza baktığımız zaman hemen hemen kendi oyumuza yakın bir oy ile aldık. Bugünden yarına durmadan tekrar hızımızı arttırarak 5 yıl sonra ki hedefe bugünden asılacağız. Bu işe sahip çıktılar. Gece demeden gündüz demeden enerjiyi sarf ettiler. Geçtiğimiz dönemde biz 31 oyla belediyeyi almıştık. Şu an 26 bin 500 oydayız. Önümüzde ki 5 yıla dediğimiz gibi şimdiden başlıyoruz. Ben tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum."Toplantı daha sonra basın mensuplarının sorularının ardından sona erdi. - ZONGULDAK