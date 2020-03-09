AK Parti Kdz. Ereğli Teşkilatı'nda temayül yapılıyor
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'na ilçe başkanı adayının belirlenmesi için temayül yoklaması yapılıyor.
09.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:57
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı'na ilçe başkanı adayının belirlenmesi için temayül yoklaması yapılıyor.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı binasında saat 11.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek temayül yoklamasında mevcut ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolları başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, il genel ve belediye meclis üyeleri ile mahalle ve köy temsilcileri oy kullanacak.
Temayül yoklaması ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcilerinin görüşlerini almak için Kdz. Ereğli ilçesine gelen AK Parti Kastamonu Koordinatör Milletvekili Metin Çelik, İl Başkanı Zeki Tosun, Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ile birlikte partililere açıklamalarda bulundu.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkan Adaylığı için açıklama yapılmasa da mevcut ilçe başkanı Fatih Çakır, Belediye Meclis Üyesi Numan Korkmaz, Av. Saffet Bozkurt, Av. Ahmet Köse, Bagi Tura, Ahmet Fikri Kızmaz, Yusuf Karaoğlu, Dr. Naci Yalçınkaya'nın isimleri geçiyor. - ZONGULDAK
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı binasında saat 11.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek temayül yoklamasında mevcut ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolları başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, il genel ve belediye meclis üyeleri ile mahalle ve köy temsilcileri oy kullanacak.
Temayül yoklaması ve Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcilerinin görüşlerini almak için Kdz. Ereğli ilçesine gelen AK Parti Kastamonu Koordinatör Milletvekili Metin Çelik, İl Başkanı Zeki Tosun, Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ile birlikte partililere açıklamalarda bulundu.
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkan Adaylığı için açıklama yapılmasa da mevcut ilçe başkanı Fatih Çakır, Belediye Meclis Üyesi Numan Korkmaz, Av. Saffet Bozkurt, Av. Ahmet Köse, Bagi Tura, Ahmet Fikri Kızmaz, Yusuf Karaoğlu, Dr. Naci Yalçınkaya'nın isimleri geçiyor. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :AK Parti Kdz. Ereğli Teşkilatı'nda temayül yapılıyor
Etiketler : Fatih Çakır, AK Parti, Politika
Manşet
Haberler
Haberler
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Haberler
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Haberler
İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
Haberler
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Haberler
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Haberler
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Haberler
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Haberler
Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek