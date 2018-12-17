AK Parti Keban İlçe Başkanı Demir, Görevine Başladı

AK Parti Keban
İlçe Başkanı Yusuf Demir
, görevine başladı.
AK Parti Genel Merkezince Keban İlçe Başkanlığı görevine atanan Demir, partililerle bir araya geldi.
Görevine başlayan Demir, tüm teşkilat iş birliği içerisinde olacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"İlçemizin mevcut sorunlarını tartışacağız. İlçemizin sorunlarını ve problemlerini çözmeye hep birlikte gayret edeceğiz ve el ele vererek, hizmet edeceğiz. Partimizin kapısı, partili olana da olmayana da açıktır. Bu parti şahısların değil, herkesin partisidir."
Yusuf Demir,Keban
Kaynak: AA