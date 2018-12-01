AK Parti Kilis Belediye Başkan Adayı Mehmet Abdi Bulut Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Kilis oldu. Kilis Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut oldu. Peki, AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı olan Mehmet Abdi Bulut kimdir? Mehmet Abdi Bulut kaç yaşındadır? Mehmet Abdi Bulut nerelidir? Mehmet Abdi Bulut hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

KİLİS BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN MEHMET ABDİ BULUT KİMDİR?

Mehmet Abdi Bulut,20 Ekim 1967 senesinde Kilis'te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Kilis'te okuduktan sonra Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Ardından avukatlık stajını ve askerlik hizmetini 1991 yılında 223. dönem asteğmen olarak Konya Personel Okulu ve Milli Savunma Bakanlığı İnş.Eml. Daire Başkanlığında yaptı. 1993 senesinden beri Kilis'te serbest avukatlık yapan Mehmet Abdi Bulut, 28 Mart 2009 yerel seçimlerinde Kilis Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Abdi Bulut, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Kilis Belediye Başkan adayı oldu.