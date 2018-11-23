AK Parti Kilis'te Mehmet Abdi Bulut'u Aday Gösterecek

23 Kasım 2018 Cuma 15:42



23 Kasım 2018 Cuma 15:42

AK Parti'nin Kilis Belediye Başkan Adayı olarak Mehmet Abdi Bulut'u açıklayacağı öğrenildi.Kilis'te 2 dönem Belediye Başkanlığı görevi yapan Mehmet Abdi Bulut'un, bir dönem aradan sonra yeniden belediye başkanlığına adaylığının açıklanacağı belirtildi. AK Parti Genel Merkezi tarafından telefonla aranan Bulut'un, yarın İstanbul'da yapılacak aday tanıtım töreninde Kilis Belediye Başkanlığına aday gösterileceği iletildi. AK Parti Kilis il binasına gelen Bulut, İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Daha önce başvuruda bulunmayan Bulut'un telefon görüşmesinin ardından geldiği partide adaylık başvurusunda da bulunduğu belirtildi.Mehmet Abdi Bulut'un, İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile birlikte yarın İstanbul'da yapılacak aday tanıtım törenine katılacağı öğrenildi. - KİLİS