01 Aralık 2018, 11:11
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AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı Kimdir?

AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı Kimdir?

AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı oldu. Peki, Kırıkkale Belediye Başkan adayı olan Mehmet Saygılı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Kırıkkale oldu. Kırıkkale Belediye Başkan adayı Mehmet Saygılı oldu. Peki, AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı olan Mehmet Saygılı kimdir? Mehmet Saygılı kaç yaşındadır? Mehmet Saygılı nerelidir? Mehmet Saygılı hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

KIRIKKALE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN MEHMET SAYGILI KİMDİR?

1969 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. İlkokulu Tınaz İlkokulu'nda, ortaokulu Atatürk Ortaokulu'nda, liseyi Kırıkkale Lisesi'nde okudu. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1990 senesinde mezun oldu. 1990-1992 yılları arasında İngiltere'de lisans eğitimi gördü. 1992 yılından itibaren merkezi Kırıkkale olan aile şirketinde ticari faaliyetlerine devam etti.

2009 YILINDA SİYASETE BAŞLADI

2009 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İl Genel Meclisi üyesi seçilerek siyaset hayatına başladı. 2011 yılında Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı seçildi. Serbest Mali Müşavir ruhsatı olan Saygılı, Kırıkkale İl Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı (KİKTAV) kurucu üyeliği, Kırıkkale Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği gibi yardım amaçlı birçok dernekte üyeliği bulunmaktadır.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI

Evli ve üç çocuk babası olan Mehmet Saygılı, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı oldu.

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Mehmet Saygılı,Kırıkkale
01 Aralık 2018 Cumartesi 11:11