01 Aralık 2018, 11:23
»»

AK Parti Kırklareli Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş Kimdir?

AK Parti Kırklareli Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş Kimdir?

AK Parti'nin 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Kırklareli Belediye Başkan adayı Burak Süzülmüş oldu. Peki, Kırklareli Belediye Başkan adayı olan Burak Süzülmüş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Kırklareli oldu. Kırklareli Belediye Başkan adayı Burak Süzülmüş oldu. Peki, AK Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı olan Burak Süzülmüş kimdir? Burak Süzülmüş kaç yaşındadır? Burak Süzülmüş nerelidir? Burak Süzülmüş hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN BURAK SÜZÜLMÜŞ KİMDİR?

Burak Süzülmüş, Kırklareli'nde 1986 yılında dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nde okudu. Burak Süzülmüş, Kardeşler Süt Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi yönetim kurulu üyesi aynı zamanda Yeşil Beyaz İnşaat Taahhüt ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin de sahibidir. Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor Kulübü yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan Süzülmüş, Ticaret ve Sanayi Odası'nda disiplin kurulu üyesidir. Evli ve İngilizce bilen Burak Süzülmüş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı oldu.

AK Parti Hatay Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler Kimdir? İbrahim Güler Kaç Yaşındadır?AK Parti Hatay Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler Kimdir? İbrahim Güler Kaç Yaşındadır?

AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın Kimdir? Halil İbrahim Aşgın Kaç Yaşındadır?AK Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın Kimdir? Halil İbrahim Aşgın Kaç Yaşındadır?

AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay Kimdir? Uğur İbrahim Altay Kaç Yaşındadır?AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay Kimdir? Uğur İbrahim Altay Kaç Yaşındadır?

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu Kimdir? Murat Zorluoğlu Kaç Yaşındadır?AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu Kimdir? Murat Zorluoğlu Kaç Yaşındadır?

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Kimdir? Yücel Yılmaz Kaç Yaşındadır?AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Kimdir? Yücel Yılmaz Kaç Yaşındadır?

AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak Kimdir?AK Parti Yalova Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Öztabak Kimdir?

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla Kimdir?AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cumali Atilla Kimdir?

AK Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan Kimdir?AK Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan Kimdir?

AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Boz Kimdir?AK Parti Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Boz Kimdir?

AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin Kimdir?AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin Kimdir?

AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman Kimdir?AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman Kimdir?

AK Parti Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya Kimdir?AK Parti Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya Kimdir?

AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce Kimdir?AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce Kimdir?

AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın Kimdir?AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın Kimdir?

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse Kimdir?AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse Kimdir?

AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç Kimdir?AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç Kimdir?

AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir Kimdir?AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Cafer Özdemir Kimdir?

AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar Kimdir?AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar Kimdir?

AK Parti Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz Kimdir?AK Parti Bartın Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Aldatmaz Kimdir?

AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin Kimdir?AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Murat Güneştekin Kimdir?

AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay Kimdir?AK Parti Bitlis Belediye Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay Kimdir?

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin Kimdir?AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin Kimdir?

AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt Kimdir?AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt Kimdir?

AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan Kimdir?AK Parti Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan Kimdir?

AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu Kimdir?AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu Kimdir?

AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen Kimdir?AK Parti Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen Kimdir?

AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim Kimdir?AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim Kimdir?

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal Kimdir?AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal Kimdir?

AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş Kimdir?AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş Kimdir?

AK Parti Kayseri Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç Kimdir?AK Parti Kayseri Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç Kimdir?

AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı Kimdir?AK Parti Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı Kimdir?

Kırklareli,Burak Süzülmüş
01 Aralık 2018 Cumartesi 11:23