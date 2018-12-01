AK Parti Kırklareli Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Kırklareli oldu. Kırklareli Belediye Başkan adayı Burak Süzülmüş oldu. Peki, AK Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı olan Burak Süzülmüş kimdir? Burak Süzülmüş kaç yaşındadır? Burak Süzülmüş nerelidir? Burak Süzülmüş hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN BURAK SÜZÜLMÜŞ KİMDİR?

Burak Süzülmüş, Kırklareli'nde 1986 yılında dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nde okudu. Burak Süzülmüş, Kardeşler Süt Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi yönetim kurulu üyesi aynı zamanda Yeşil Beyaz İnşaat Taahhüt ve Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin de sahibidir. Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor Kulübü yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan Süzülmüş, Ticaret ve Sanayi Odası'nda disiplin kurulu üyesidir. Evli ve İngilizce bilen Burak Süzülmüş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı oldu.