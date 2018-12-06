AK Parti Kırşehir İli Belediye Başkan Adayı Yaşar Bahçeci Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP, Kırşehir İli Belediye Başkan adayını belirledi. Kırşehir Belediye Başkan adayı Yaşar Bahçeci oldu. Peki, Yaşar Bahçeci kimdir?

YAŞAR BAHÇECİ KİMDİR?

Bahçeci, 1975 yılında Kırşehir'de dünyaya geldi. Cumhuriyet İlköğretim Okulu, Kale Ortaokulu, Kırşehir Lisesi'nde eğitim aldıktan sonra, 1997 yılında Niğde Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı'nda da Yüksek Lisansını tamamladı.

MÜHENDİSLİK BÜROSU AÇTI

Kariyerine, Van ve Bitlis Bölgesinde şantiye şefi olarak başladı. 2000 yılında Kırşehir'de mühendislik bürosu açtı. Siyasi hayatı ise 2001 yılında AK Parti Kurucu üyeleri arasında yer alması ile başladı, ardından AK Parti il Sekreteri olarak görev yaptı. 2002 genel seçimlerinden sonra 1 yıl süreyle TBMM'de 22 ve 23. Dönem Milletvekili Mikail Arslan'ın Danışmanlığını yaptı. 2006 yılında II. Olağan Kongrede İl Başkanı adaylığını kazanarak 2,5 yıl bu görevi bulundu.

KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

1 Aralık 2008'deki Yerel Seçimlerde Belediye Başkan Aday Adayı olmak için görevden ayrılan Bahçeci, 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti'nin Kırşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere girdi ve 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Kırşehir Belediye Başkanı seçildi. 2014 yılı 30 Mart yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilerek II. Dönem Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİK ENCÜMENİ OLDU

Yaşar Bahçeci, 2009 Haziran ayında Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. 2011 ve 2014 yıllarında yapılan birlik seçiminde tekrar başkan seçildi ve halen bu görevini yürütüyor. 2014 Haziran ayında Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) I. Olağan meclis toplantısında Türkiye Belediyeler Birliği birlik encümeni seçildi. Bahçeci evli ve iki çocuk babasıdır.