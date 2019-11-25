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AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer Açıklaması

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, "Bizim çağrımız kadınlara yönelik değil, insanlıktan nasibini almış herkese yöneliktir" dedi.

25.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:57AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer Açıklaması
KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kadın Kolları Başkanı Düğer, "Bizim çağrımız kadınlara yönelik değil, insanlıktan nasibini almış herkese yöneliktir" dedi.

AK Parti Kırşehir Kadın Kolları Üyeleri, 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Cacabey Meydanında toplandı. Burada bir konuşma yapan Kırşehir AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, "Sadece kendi rahatı ve konforunu düşünüp her fırsatta sahte gözyaşı dökenler gibi olmak için de meydanlarda değiliz. 17 Yılı aşkın süredir iktidarımızda ortaya koyduğumuz samimiyet ve sorumluluk bilincimizle derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık. 'Kadına karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda gösterdiği samimi duyguları milletimizin de malumudur. Yıllardır sürdürülen kapsamlı mücadelelerle kadına, aslında insana yakışır hak ve adaletin tesisinde büyük kazanımlar elde edilmiştir"dedi.

"Bugün herkesi genel geçer açıklamalar yapmak yerine samimiyete davet ediyoruz" diyen Düğer, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"AK Partili kadınlar olarak önce insanız sonra kadınız. Dünyada hiçbir kazanım, güç veya makam bir kadının yaşam hakkından değerli olamaz. Bugün gerçekten dayanışma günü ise HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde yavrularına kavuşma acısıyla gözyaşı döken anaların haykırışlarına kulak verilmelidir. Kadınların kılık-kıyafetine bakmaksızın yaşam tercihini ve inancını öne çıkarmadan tüm siyasi partiler tutarlı ve ortak tavır içinde olmalıdır."

AK Parti İl Genel Meclis Başkanı Hacı Ömer Seyfi, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akkuş ve Teşkilat Başkanı Berat Bıçakçı da açıklamaya destek verdi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, AK Parti, Meryem, Güncel

Kaynak: İHA

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