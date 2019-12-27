AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Ali Demir görevine başladı

AK Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığına atanan Ali Demir, görevine başladı.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Demir, kuruluşundan itibaren AK Parti'nin içinde yer aldığını söyledi.

Eski Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş'ın kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından bu görev için 5 kişinin isminin geçtiğini belirten Demir, Genel Merkez'in yaptığı istişareler sonunda ataması yapıldığını ifade etti.

Bu süreçte kendisine destek veren milletvekilleri ve il başkanı başta olmak üzere herkese teşekkür eden Demir, "Kuruluşundan itibaren partimin çeşitli kademelerinde görev aldım. 7-8 yıl ara vermiştim ancak bu sürede partime hiç küsmedim. Seçimlerde kapı kapı dolaşıp çalışmalar yaptım. Kimse ile hesap görmek için gelmedik. Kardeşliğimizi yaymak için görev yapacağız. Partimize küsen kimler varsa ziyaret etmeye çalışacağız. İl Başkanlığı veya milletvekilliği gibi bir düşüncem yok." dedi.

İl Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Berat Bıçakçı da ataması yapılan Demir'e başarı diledi.

Demir, basın toplantısının ardından tebrikleri kabul etti.

Kaynak: AA