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AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli Açıklaması

KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Kırşehir milletvekili Mustafa Kendirli, Çiçekdağı ilçesi köyleri yol yapım çalışmaları ardından yaptığı açıklamada, kültür beşiği Kırşehir'in her bölgesine en iyi hizmeti götürme çabasında olduklarını söyledi.

25.11.2019 09:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:29AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli Açıklaması
KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti milletvekili Mustafa , Çiçekdağı ilçesi köyleri yol yapım çalışmaları ardından yaptığı açıklamada, kültür beşiği Kırşehir'in her bölgesine en iyi hizmeti götürme çabasında olduklarını söyledi.

Kendirli, "Yol, hayattır diyoruz. Çünkü; yeni yollarla eminim ki ticaretimiz de artarak sosyal hayatı canlanacaktır"dedi

Milletvekili Mustafa Kendirli, Çiçekdağı ilçesinin köy yollarının yapım çalışmalarını yerinde inceledi. İl Özel İdaresi tarafından 2019 yılı çalışma programında yer alan Çiçekdağı-Yeni Kızılcaali - Tepecik köyleri ile Yeni Kızılcaali - Acıköy - Boğazevci arası yol çalışmalarının tamamlandığını bildirildi.

Milletvekili Kendirli, AK Parti hükümetlerinin ve ulaşım alanında Türkiye'ye sınıf atlattığını karayolları, demir yolları ve hava yollarında Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde görmediği hizmet ve yatırımlarla AK Parti iktidarları döneminde tanıştığını belirttiği açıklamasında ise, "AK Parti, 17 yıldır "yol hayattır, yol medeniyettir" düsturuyla çalışıyor. Anadolu'nun irfan ve kültür beşiği Kırşehir'de her köşesine en iyi hizmeti götürmenin çabası içerisindeyiz. Çiçekdağı ilçemizin de köylerinin yol yapım çalışmaları planlanan şekilde devam ediyor"diye konuştu. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

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