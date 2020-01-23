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AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli Açıklaması

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Çiçekdağı İlçesine yapılacak Gençlik Merkezi müjdesini verdiği açıklamasında gençlere seslenerek;

23.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:32AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli Açıklaması
KIRŞEHİR (İHA) – AK Parti Mustafa , Çiçekdağı İlçesine yapılacak Gençlik Merkezi müjdesini verdiği açıklamasında gençlere seslenerek; "Beşeri sermayemiz gençlerimize güveniyoruz, bu güvenin nişanesi olarak da onların iyi yetişmesini, kaliteli eğitime ve yüksek standartlara sahip yaşama kavuşmaları için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Çiçekdağı ilçesine yarı olimpik yüzme havuzu ve gençlik merkezi yapılacağını açıklayan milletvekili Kendirli, açıklamasında; " Gençlik ve Bakanlığı 2020 yatırım bütçesindeki tesisin ihalesinin de İl Özel İdaresince yapılacağını bildirdi. Kırşehir ve ilçelerine yatırımların hız kesmeden devam ediyor. Kırşehir yatırım programında yer alan 225 projeden 148'i tamamlandı. 49 projenin devam ediyor. 28 proje ise başlama aşamasında" diye konuştu. - KIRŞEHİR

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Kaynak: İHA

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