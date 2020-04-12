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AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli'den izolasyon uyarısı

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, koronavirüsle mücadelede izolasyonun her şeyden önemli olduğunu bildirdi.

12.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:56
AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli'den izolasyon uyarısı
AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli , koronavirüsle mücadelede izolasyonun her şeyden önemli olduğunu bildirdi.
Kendirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bu salgın sonrası değişeceği öngörülen dünya düzenine karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.
18 yıldır AK Parti'nin attığı her adımın, gerçekleştirdiği her yatırımın kendisini zor zamanlarda ispatladığını anımsatan Kendirli, sağlık alanında yapılanlar, şehir hastaneleri gibi dev sağlık yatırımlarının, koronavirüsle mücadelede Türkiye'ye ne denli büyük katkı sağladığının da görüldüğünü vurguladı.
Kendirli, şunları kaydetti:
"Türkiye, yaşanan koronavirüs salgının da başarılı çalışmasını sürdürmektedir. Ancak vatandaşlarımızın kendini evde izole etmesi hepsinden daha da önemlidir. Tüm vatandaşlarımızın kendilerini izole ederek, önemli bir sorumluluğu yerine getireceklerine inanıyorum. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın daha önce de söylediği gibi, herkesin kendisini pozitif vakaymış gibi karantinaya alması, izole etmesi ve sosyal mesafeyi koruması gerekiyor. Böyle bir davranış ile kimse kimseye salgını bulaştırmadığı gibi, bu süreci de çok hızlı bir şekilde atlatacağız. Virüsün çok hızlı bulaştığını unutmamalıyız."

Kaynak: AA

Etiketler: Milletvekili, Kırşehir, AK Parti, Kendirli, Güncel
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