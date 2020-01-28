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AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığından depremzedelere yardım

AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığı, depremzedeler battaniye, kışlık kıyafet, çocuk bezi, uyku tulumu ve temel ihtiyaç malzemesi gönderdi.

28.01.2020 13:02 | Son Güncelleme: 28.01.2020 13:19AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığından depremzedelere yardım
AK Parti İlçe Başkanlığı, depremzedeler battaniye, kışlık kıyafet, çocuk bezi, uyku tulumu ve temel ihtiyaç malzemesi gönderdi.
Başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri, kamyona yükledi.
'dan gelen deprem haberiyle üzüldüklerini belirten İlçe Başkanı Ahmet Barun, "Deprem haberiyle canımız yandı. Bugün de Elazığ için beraberiz. AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığı olarak hayırsever iş adamlarımızla birlikte yardım kamyonumuzu doldurduk. İçerisinde çocuk bezinden battaniyeye, çocuk botlarından montlara varıncaya kadar her türlü insani yardım malzemesi bulunuyor." dedi.
Kamyon, Elazığ'a hareket etti.

Kızılcahamam, AK Parti, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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