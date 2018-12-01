AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın Kimdir?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan adaylarının büyük bir kısmı açıklandı. Bu açıklanan illerden biri de Kocaeli oldu. Kocaeli Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın oldu. Peki, AK Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı olan Tahir Büyükakın kimdir? Tahir Büyükakın kaç yaşındadır? Tahir Büyükakın nerelidir? Tahir Büyükakın hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

KOCAELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN TAHİR BÜYÜKAKIN KİMDİR?

Tahir Büyükakın, 1969 yılında Kocaeli'nin Karamürsel İlçesinde doğdu. Derince Turgut Reis İlkokulu, İzmit İmam Hatip Lisesi ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi´ndeki eğitimlerinin ardından, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü´nden 1992 senesinde mezun oldu.

1993 SENESİNDE EĞİTİM GÖREVLİSİ OLDU

1993 senesinde Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü´nde araştırma görevlisi olarak çalışma hayatına adım atan Tahir Büyükakın, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını sırasıyla 1995 ve 2001 yıllarında İstanbul Üniversitesi´nde yaptı. 2002 senesinde Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı Yrd. Doçent kadrosuna atandı. 2007 senesinde bölüm başkan yardımcılığı görevine getirildi. 'Makro iktisat' bilim alanındaki çalışmaları sayesinde 2013 yılında doçent unvanını alan Büyükakın'ın ekonomik krizler ve istikrar politikaları alanında da çalışmaları vardır.

2017'DE BİLECİK VALİSİ OLARAK ATANDI

2005-2007 yılları aralığında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne danışmanlık sunan Büyükakın Büyükşehir Belediyesi ve Su Kanal İdaresinin stratejik planını hazırlamıştır. 2007'nin sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak göreve başladı ve 2014 yılına kadar bu görevi yürütmesinin ardından Genel Sekreter olarak atandı.Tahir Büyükakın, Bakanlar Kurulu'nun 13.06.2017 tarihli ve 2017/10458 sayılı Kararnamesi ve Cumhurbaşkanlığının onayı ile 21.06.2017 tarihinde Bilecik Valisi olarak atandı.

EVLİ ve 3 ÇOCUK BABASI

İyi derecede İngilizce bilen Büyükakın, evli ve 3 çocuk babasıdır. Tahir Büyükakın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kocaeli Belediye Başkan adayı oldu.