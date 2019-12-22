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AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği 3 fotoğrafı seçti.

22.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:04 AK Parti Kocaeli İl Başkanı Ellibeş, AA'nın
AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği 3 fotoğrafı seçti.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ellibeş, kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.
Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Ellibeş, seçim yaparken çok zorlandığını belirterek, "Millilerin asker selamına bir selam da benden. Fotoğraf sanatını layıkıyla yapan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Çok orijinal fotoğraflar. Anadolu Ajansı bu çalışmayı geleneksel hale getirdi, tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ellibeş, AK Parti, Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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