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AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın kayınbiraderi Hasan Basri Ünal hayatını kaybetti

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın eşinin kardeşi Hasan Basri Ünal vefat etti.

09.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:08AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık'ın kayınbiraderi Hasan Basri Ünal hayatını kaybetti
AK Parti Fikri Işık'ın eşinin kardeşi Hasan Basri Ünal vefat etti.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ünal için Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi Merkez Camisinde cenaze namazı kılındı.
Ünal'ın cenazesi, namazın ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, milletvekili Işık ve yakınlarının yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sami Çakır, Cemil Yaman, İlyas Şeker, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bazı ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA

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