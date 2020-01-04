Haberler » Güncel » AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman, Batman'ı ziyaret etti - Haber

AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman, Batman'ı ziyaret etti

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Batman'ı ziyaret etti.

04.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:14 AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman, Batman'ı ziyaret etti
AK Parti Cemil Yaman, 'ı ziyaret etti.
Milletvekili Yaman, Sason ve Kozluk ilçelerini ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.
Yaman, halkın hizmetkarı olduklarını belirterek, "Ekonomik olarak Türkiye'yi büyüttük. Bugün savunma sanayisinde Türkiye çok iyi bir durumda. Türkiye Allaha şükür güçlü bir ülke ama daha çok yapmamız gereken işler var." dedi.
AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür ise, "Durmak yok yola devam. Bir seçim biter başka bir seçim gelir. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yolda yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Milletvekili, AK Parti, Kocaeli, Batman, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:14   Sırp Bakan Mihajlovic: "Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek arasındaki altyapı iş birliği ivme kazandı" - Haber
17:14   Polatlı'da su kesintisi sona erdi - Haber
17:12   Kasım Süleymani İstanbul'da anıldı - Haber
17:11   Ev yangınına TOMA ile müdahale - Haber
17:07   İran'da Süleymani'nin intikamı alınana kadar kırmızı bayrak göndere çekildi - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
4.01.2020 17:16:40