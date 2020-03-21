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AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman'dan "evde kal" çağrısına destek

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan "evde kal" çağrısına, ailesiyle evinde kitap okuyarak destek veriyor.

21.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:24
AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman'dan
AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan "evde kal" çağrısına, ailesiyle evinde kitap okuyarak destek veriyor.
Yaman, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde evde kalma çağrısına kendilerinin de uyduğunu belirterek, evde ailesiyle kitap okuyarak vakit geçirdiklerini belirtti.
Büyüklerinin çocukluk dönemlerinde kendilerine masallar anlattığını ve böylece beraber vakit geçirdiklerine dikkati çeken Yaman, "Bu vesileyle bu kültürü de canlandırmış oluyoruz. Ailemle kitap okuyarak aynı zamanda farklı etkiliklerle de evde vakit geçiriyoruz. Böylece sağlıklı bir ortamda kalarak, kendimizi geliştirmeye de çalışıyoruz. Aslında kitap okuma etkinlikleri ailede her zaman yapılması gerekirdi ama bu ihmal edildi. Evde kalmayı da fırsata çevirmiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Yaman, aileleri kitap okumaya ve beraber evde etkinlik yapmayı önerdiklerini aktararak, "İnsanların evde kalmasını sağlamalıyız. Devletimizin aldığı kararı uygulamamız lazım. Daha sağlıklı bir toplum için hep beraber bu karara uymamız gerekir." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Milletvekili, AK Parti, Kocaeli, Güncel

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