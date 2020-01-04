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AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman'ın ziyaretleri

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Batman'ı ziyaret etti.

04.01.2020 17:19 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:21
AK Parti Cemil Yaman, Batman'ı ziyaret etti.
Milletvekili Yaman, Sason ve Kozluk ilçelerini ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.
Yaman, halkın hizmetkarı olduklarını belirterek, "Ekonomik olarak 'yi büyüttük. Bugün savunma sanayisinde Türkiye çok iyi bir durumda. Türkiye Allaha şükür güçlü bir ülke ama daha çok yapmamız gereken işler var." dedi.
AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür ise, "Durmak yok yola devam. Bir seçim biter başka bir seçim gelir. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yolda yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.
AK Parti Kocaeli Milletvekili Yaman'ın ziyaretleri

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Kaynak: AA


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