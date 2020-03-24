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AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı, toplantıları telekonferansla yapıyor

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplantılarını telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriyor.

24.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:24
AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı, toplantıları telekonferansla yapıyor
AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında toplantılarını telekonferans yöntemiyle gerçekleştiriyor.
İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı bir dizi önlem aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, "Koronavirüs sebebiyle tedbirlerimizi alırken işlerimizi aksatmadan çalışmalarımızı da sürdürmemiz gerekiyor. Toplantılarımızı yapmamız gerekiyor. Bizler de çözümü teknolojinin imkanlarını kullanmakta bulduk. Telekonferans yöntemi ile toplantılarımızı devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Okandan, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını da aktardı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Kocasinan, AK Parti, Güncel

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