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AK Parti Kocasinan İlçe Kongresi 14 Mart'ta yapılacak

AK Parti Kocasinan İlçe Kongresi'nin 14 Mart'ta yapılacağı bildirildi.

14.02.2020 19:04 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:04AK Parti Kocasinan İlçe Kongresi 14 Mart'ta yapılacak
AK Parti İlçe Kongresi'nin 14 Mart'ta yapılacağı bildirildi.
İlçe başkanı Hüseyin Okandan, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti'nin 'de yapacağı ilk kongrenin Kocasinan'da olmasının kendisini heyecanlandırdığını belirtti.
Okandan, "AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığımızın 7. Olağan Kongresi, 14 Mart 2020 tarihinde saat 14.00'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün salonunda gerçekleşecek. İnşallah, 'sevdamız Kocasinan' için tüm gönül vermiş, inandığı yolda yürüyen, gönül dostlarımızı o gün salonumuza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocasinan, AK Parti, Kayseri, 14 Mart, Güncel

Kaynak: AA

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