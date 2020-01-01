Haberler » Güncel » AK Parti Kocasinan İlçe Teşkilat Toplantısı - Haber

AK Parti Kocasinan İlçe Teşkilat Toplantısı

Kayseri'de, AK Parti Kocasinan İlçe Teşkilat Toplantısı gerçekleştirildi.

01.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:08 AK Parti Kocasinan İlçe Teşkilat Toplantısı
'de, AK Parti İlçe Teşkilat Toplantısı gerçekleştirildi.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya katılan AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, programda ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmaların değerlendirildiğini ifade etti.
İlçeye daha iyi hizmet vermeyi amaçladıklarını vurgulayan Çopuroğlu, "Belediye hizmetleri çok önemlidir. Vatandaşın günlük yaşantısında gördüğü ve beklediği ilk hizmetler belediye hizmetleridir. Yaşamı kolaylaştıran, şehre sosyal ve ekonomik anlamda katkı sağlayabilecek hizmetler sunulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
AK Parti'nin rutin belediyecilik hizmetlerinin dışına çıktığını belirten Çopuroğlu, şunları kaydetti:
"Kocasinan Belediyemiz sahip olduğu nüfus ve ilçe sınırları itibarıyla en büyük ilçelerimizden birisidir. İlçemizde verilen belediye hizmetlerini takdirle izliyoruz. Bu hizmetlerin sunulması, devamının sağlanması, yeni yatırımlar ve projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar ve ekibine teşekkür ediyoruz. Biz de parti olarak, parti teşkilatları olarak başkanlarımızın yanındayız ve bu hizmetlerin sunulmasında kendilerine katkı sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz."
Toplantıya, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ve ilçe teşkilatı üyeleri katıldı.

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, AK Parti, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:10   Tel Abyad'da bombalı araçlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı - Haber
15:10   Vekiller 4 kişinin hayatını kaybettiği binada incelemelerde bulundu - Haber
15:10   Kocaeli'de kadına tacizde bulunduğu ileri sürülen şüpheli yakalandı - Haber
15:10   Keltepe Kayak Merkezi açılış için gün sayıyor - Haber
15:10   Banaz Ziraat Odası 16 bin lavanta fidanı dikti - Haber
15:00   Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Haber
14:30   Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı - Haber
14:01   Üç gün üst üste Ceren Özdemir'i rüyasında görünce, kızına Ceren Özdemir adını verdi - Haber
13:27   YKS'ye hazırlanan genç kızın sıcak çikolata talebine belediye hediyeyle cevap verdi - Haber
12:27   Manisa ve Kütahya'da faaliyet gösteren termik santrallere, bacalara filtre takmadığı için mühür vuruldu - Haber
1.01.2020 15:11:14