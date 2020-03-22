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AK Parti "Komşuluk Seferberliği" başlattı

AK Parti Gençlik Kolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için "Komşuluk Seferberliği" başlattı.

22.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 22.03.2020 21:00
AK Parti
AK Parti Gençlik Kolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için "Komşuluk Seferberliği" başlattı.
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, yaptığı yazılı açıklamada, başlatılan "Komşuluk Seferberliği" ile gençleri 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara destek olma çağrısında bulundu.
Büyükgümüş, "Genç arkadaşlarımızdan ihtiyaç halinde dışarı çıktıklarında binalarındaki, sokaklarındaki ve mahallelerindeki büyüklerinin market alışverişi ve acil ihtiyaçlarının teminine yardımcı olmalarını istiyoruz." ifadesini kullandı.
Gençlerin söz konusu vatandaşlarla temaslarda hijyen kurallarına uyarak ihtiyaçlarını gidermesini isteyen Büyükgümüş, bireysel olarak gerçekleştirilecek "Komşuluk Seferberliği"nin vatandaşlık görevi olduğunu vurguladı.
Sokağa çıkmaları sınırlandırılanların da güvenlik gerekçesiyle kamu kurum ve kuruluşlarının paylaştığı numaralar dışında başka bir yere başvurmaması gerektiğine dikkati çeken Büyükgümüş, koronavirüsle mücadeleyi birlikte, Türkiye olarak başaracaklarını kaydetti.
Büyükgümüş, Twitter'dan 81 ilde 973 ilçede "Mehmet amcalarımız, Ayşe teyzelerimiz için Komşuluk Seferberliği" sloganıyla hazırlanan görseli de paylaştı.
Görselde, gençlerin yapabilecekleri anlatılıyor, dikkat edilmesi gereken hususlar aktarılıyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : AK Parti, Yalova, Genç, Güncel

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