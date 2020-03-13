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AK Parti kongresi ileri bir tarihe ertelendi

ANKARA (İHA) – AK Parti, bu hafta sonu yapılması planlanan kongresini korona virüs önlemleri çerçevesinde ileri bir tarihe ertelendi.

13.03.2020 21:43 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:43
AK Parti kongresi ileri bir tarihe ertelendi
ANKARA (İHA) – AK Parti, bu hafta sonu yapılması planlanan kongresini korona virüs önlemleri çerçevesinde ileri bir tarihe ertelendi.

AK Parti Genel merkezinden yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü koron avirüs ile ilgili tedbirler kapsamında, alınan bilim kurulu kararları ve son gelişmeler dikkate alınarak bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerimiz, Genel Başkanımızın takdir edeceği ikinci bir tarihe kadar ertelenmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : AK Parti, Güncel

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