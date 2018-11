27 Kasım 2018 Salı 13:41



AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay oldu.1974'te Konya'da doğan Uğur İbrahim Altay , ilk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İnşaat mühendisi olarak çeşitli projelerde yer alan Altay, İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı ve sonrasında da Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Selçuklu Belediye Başkanlığı'na seçilen Altay Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 3 Mayıs 2018'de de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi.Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (United Cities And Local Governments-UCLG) Eş Başkanlığı, Tarihi Şehirler Birliği (League of Historical Cities-LHC) Başkan Yardımcılığı, İslam Başkentleri ve Şehirleri Birliği (Organization of Islamic Capitals and Cities-OICC) Yönetim Kurulu Üyeliği, Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Başkanlığı ve Konya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.Uğur İbrahim Altay, evli ve üç çocuk babasıdır. - ANKARA