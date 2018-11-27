AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay Kimdir? Uğur İbrahim Altay Kaç Yaşındadır?

AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 şehrin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'de Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Uğur İbrahim Altay oldu. Peki Uğur İbrahim Altay kimdir? Uğur İbrahim Altay kaç yaşındadır? Nerelidir?

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR?

Uğur İbrahim Altay, 1974 senesinde Konya'da dünyaya geldi. İlköğretimini Selçuk İlkokulu'nda ve Mevlana Ortaokulu'nda, liseyi Konya Gazi Lisesi'nde okudu.

İNŞAAT ŞİRKETİ KURDU

1997 senesinde Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. Uğur İbrahim Altay bir yıl boyunca proje mühendisi olarak çalıştı. 1999'da 263. dönem yedek subay olarak Şırnak'ta vatani görevini yaptı.Uğur İbrahim Altay, ortak girişimlerle farklı İnşaat şirketleri kurarak, birçok nitelikli projenin hayata geçmesini sağladı.

BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPTI

Uğur İbrahim Altay, 2004-2008 yılları aralığında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2008 yılındaki TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi seçimlerini de kazandı.

2 KEZ SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİNE SEÇİLMİŞTİR

29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine seçilen Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçilmiştir. Uğur İbrahim Altay, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştur. Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.