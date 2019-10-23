AK Parti Konya Milletvekili Etyemez: 17 yıllık iktidarımızda kriz yaşamadık

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Konya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında Türkiye ekonomisi ve artan işsizlik rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Etyemez, Türkiye ekonomisinin dışarıdan müdahalelerle yıpratılmaya çalışıldığını belirterek, "Barış Pınarı Harekâtı ile Türkiye ekonomi üzerinden tehdit edildi" diye konuştu.

"EKONOMİDEKİ KÖTÜ GİDİŞAT HEP DIŞARIDAN MÜDAHALELERLE"

"Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik daralmanın neden kaynaklandığını Barış Pınarı Harekâtı bize göstermiş oldu" diyen Etyemez, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Harekâtla ilgili sürekli Amerika ve Avrupa'dan ekonomimize saldırı yapılacağı ve yaptırımlar uygulanacağı şeklinde tehditler alıyoruz. Biz ekonomideki kötü gidişatı hep dışarIdan müdahalelerle yorumlarken bize inanmayanlar şimdi bunu açık bir şekilde görüyor."

"BAŞKANLIK SİSTEMİ BİZİM İÇİN BİR ŞANS"

AK Parti iktidarı boyunca ekonomik anlamda hiç kriz yaşanmadığını öne süren Etyemez, "Bu ülkede 17 yıldır iktidarda bulunan bir partiyiz. Bugüne kadar ekonomik kriz yaşamamış bir ülkeyiz. Geçen seneden itibaren ekonomik olarak bir daralma yaşadık. Bu da dışarıdan bize yapılan müdahalelerle ilgiliydi. Ama süreç şimdi olumlu yönde seyretmeye başladı. Bu ekonomik daralmadan bir an önce toparlanmaya geçişimizin sebebi güçlü başkanlık sistemidir. Bu süreçte yeni başkanlık sistemiyle birlikte ekonomik anlamda daha hızlı kararlar alındı ve ekonomi bir toparlanma ivmesi kazandı. Bu yüzden başkanlık sistemi ülkemiz için büyük bir şans" diye konuştu.

"İŞSİZLİK RAKAMLARI BELLİ ORANDA YÜKSELMİŞ DURUMDA"

Artan işsizlik rakamlarına da değinen Halil Etyemez, işsizlikle ilgili ilginç yorumlarda bulundu ve şöyle konuştu:

"Geçenlerde Ereğli'de bir iş adamıyla oturduk. Bana çalıştıracak eleman bulamadıklarını söyledi. Suriye krizi yaşanmadan önce ben Çalışma Bakan Yardımcısıyken Konya'da iş adamlarımızla yaptığımız toplantılarda kimsenin iş beğenmediğini belirtip, eleman bulmakta zorluk çektiklerini anlatırlardı. Biz buna da şahidiz. Özellikle istihdam konusunda sanayideki ara eleman hususunda ciddi manada yol kastettik. Meslek liselerimizin sanayi bölgesinde kurulması ve özel sektöründe buna destek olmasıyla birlikte geliştireceğimiz yeni yöntemlerle birlikte işsizlik sorununu da en aza indireceğiz."







