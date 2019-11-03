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AK Parti Konya Milletvekili Özdemir, yeğeninin düğüne katıldı

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Ilgın'da yeğeninin düğüne katıldı.

03.11.2019 15:58AK Parti Konya Milletvekili Özdemir, yeğeninin düğüne katıldı
AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Ilgın'da yeğeninin düğüne katıldı.
Özdemir, ilçe merkezinde ikamet eden Davut Gülüm'ün oğlu Mustafa Gülüm ile Esra Deniz'in düğününe katılarak, genç çifte mutluluklar diledi.
Düğün evinde vatandaşlarla sohbet eden Özdemir, "Yeğenim Mustafa ve gelinimiz Esra'nın mutlu gününü paylaşıyoruz. Böyle mutlu bir günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bir ömür mutlu, mesut ve bahtiyar olurlar." diye konuştu.
Düğüne, Özdemir'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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Kaynak: AA

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