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AK Parti Konya Milletvekili Samancı Beyşehir'de

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Beyşehir ilçesini ziyaret etti.

29.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:20AK Parti Konya Milletvekili Samancı Beyşehir'de
AK Parti Milletvekili Gülay Samancı, ilçesini ziyaret etti.
İlçeye gelen Milletvekili Samancı, Beyşehir'de yeni açılan Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir'in de eşlik ettiği ziyarette Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Sıtkı Küçükbuzcu ve hastane yöneticileriyle bir araya gelen Samancı, "Sağlık Bakanlığı uhdesinde takip ettiğimiz hususlardan birisi olan hastanemizin branş hekim eksiği giderilmiştir. Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya hassasiyeti için teşekkür ediyorum." dedi.
Milletvekili Samancı daha sonra, Beyşehir'de Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sanayicilerle buluştu.
Burada düzenlenen toplantıda, bölgenin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili istişarelerde bulunduklarını belirten Samancı, "İlçemizin sorunlarını el birliğiyle çözüme kavuşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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