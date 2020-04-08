Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AK Parti Konya Milletvekili Samancı'dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

08.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:02
AK Parti Konya Milletvekili Samancı'dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı
AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Samancı mesajında, ülkede emniyet mensuplarının çalışma şartlarını ve özlük haklarını iyileştirme konusunda en büyük adımların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminden bugüne kadar süren AK Parti iktidarında atıldığını belirtti.
Çalışmaların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle daha ileriye götürüleceği inancını taşıdığını vurgulayan Samancı, şunları kaydetti:
"Kuruluşundan bugüne vazifeleri başında şehadete eren, gazi olan polislerimiz, emniyet müdürlerimiz oldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bildiğimiz gibi teröristlerin ilk hedeflerinden birisi de Emniyet Teşkilatımız olmuştur. Sadece halkın güvenliği ve huzuru için değil, son günlerde de olumsuz sonuçlarını yaşadığımız dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında da emniyet personelimiz aktif görev üstleniyor. Vatanımıza ve milletimize iç ve dış mihraklardan gelmiş olan her türlü tehdidi, cansiperane olarak karşılayan, değerli Emniyet Teşkilatı mensuplarımıza minnettarız. 10 Nisan Polis Günü ve Haftası vesilesi ile bir kez daha şehit polislerimizi rahmetle yad ediyorum. Gazi olan polislerimize minnetlerimizi sunuyor, görevi başındaki tüm emniyet mensuplarımıza vazifelerinde kolaylıklar diliyorum. Polis Günümüz ve Haftamız kutlu olsun."

Kaynak: AA

Etiketler: Gülay Samancı, AK Parti, Konya, Polis, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››AK Parti Konya Milletvekili Samancı'dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakanlık’tan salgınla mücadele için çok önemli genelge Haberler
Bakanlık'tan salgınla mücadele için çok önemli genelge
Korkunç iddia: Harvard’lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin’e sattı Haberler
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu Haberler
Karantinadaki Meksikalı genç, görüntülü konuşma ile Müslüman oldu
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye’nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor Haberler
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! Türkiye'nin 70 yıllık hayali gerçek oluyor
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı Haberler
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı Haberler
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:43: TRT Çocuk'tan hijyen kurallarını öğreten şarkı - Haber 13:42: "Kovid-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği" video konferansı - Haber 13:41: ESENYURT'TA PATLAMA OLAN DAİRE İÇERİDEN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 13:40: Rus ordusu 8 adet korona virüs hastanesi inşaatını tamamladı - Haber 13:40: Japonya'da korona virüsü vakalarının sayısı 5 bin 480'e yükseldi - Haber 13:38: Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek - Haber 13:19: Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık stratejik nükleer hayali gerçek oluyor - Ekonomi 12:30: Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı - Haber 12:29: Son dakika: DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Endişeliyiz - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:54: İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını paylaştı - Haber