AK Parti Konya Milletvekili Samancı Hüyük'te

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı
, Hüyük
ilçesini ziyaret etti. Milletvekili Samancı
, kendisine eşlik eden Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem
ve partililerle ilçeye bağlı İmrenler
, Selki
, Budak, Tolca ve Kıreli
mahallelerini ziyaret etti.
Ziyarette mahalle sakinleriyle bir araya gelen Samancı, vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik etti.
Samancı, Selki ve İmrenler mahallelerinde, yakınları vefat eden bazı ailelere taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak: AA
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