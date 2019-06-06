06.06.2019 14:19
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AK Parti Konya Milletvekili Samancı Hüyük'te

AK Parti Konya Milletvekili Samancı Hüyük

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Hüyük ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, Hüyük ilçesini ziyaret etti.
Milletvekili Samancı, kendisine eşlik eden Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve partililerle ilçeye bağlı İmrenler, Selki, Budak, Tolca ve Kıreli mahallelerini ziyaret etti.
Ziyarette mahalle sakinleriyle bir araya gelen Samancı, vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik etti.
Samancı, Selki ve İmrenler mahallelerinde, yakınları vefat eden bazı ailelere taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak: AA
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