AK Parti Konya Milletvekili Samancı Hüyük'te

AK Parti Konya
Milletvekili Gülay Samancı Hüyük
ilçesini ziyaret etti.
Milletvekili Samancı, ilçede kendisine eşlik eden Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'le ilçeye bağlı bazı dış mahalleleri gezdi.
İlçeye bağlı Kıreli, Göçeri, Yenice ve Çavuş mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Samancı, sohbet ettiği mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.
Samancı, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde yöreni su ihtiyacını çözmek maksadıyla yürütülen sondaj çalışmalarını da yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.