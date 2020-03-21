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AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı

Dünyayla birlikte Türkiye'yi etkileyen koronavirüs salgınından korunmak için gıda işletmeleri ve gıda çalışanlarının ne yapması gerektiğine yönelik video AK Parti'nin Twitter sayfasından paylaşıldı.

21.03.2020 18:31 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:35

AK Parti, Twitter sayfasından gıda işletmeleri ve çalışanlarının koronavirüs salgınına karşı ne gibi önlemler alınması gerektiği anlatılan bir video paylaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs bugüne kadar tüm dünyada 12 bine yakın insanın ölmesine neden olurken hastalık 300 bine yakın insana bulaştı.

Temas ve ağızdan çıkan damlacıklar yoluyla bulaşan hastalığa karşı gıda sektörü de önemli risk altında

AK PARTİ'DEN VİDEO

AK Parti de Twitter sayfasından gıda işletmecileri ve gıda sektöründe çalışanların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatan bir video paylaştı. Videoya "Koronavirüse karşı kendimizin, gıda işletmelerinin ve gıda çalışanlarının alması gereken önlemler nelerdir?" notu düşüldü.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
AK Parti, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı

Haberin Videosu :

ADalet ve Kalkınma Partisi, koronvirüse karşı gıda işletmeleri için video paylaştı
Etiketler : Koronavirüs, AK Parti, Twitter, Sağlık, Güncel

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