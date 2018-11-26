AK Parti Kulislerinde Bomba İddia: Ankara'da Özhaseki, İzmir'de Zeybekçi Aday Gösterilecek

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre bugünkü grup toplantısında Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayı açıklanacak. Açıklamanın ardından gelen kulis bilgilerine göre ise Ankara adayı Mehmet Özhaseki, İzmir adayı ise Nihat Zeybekçi olacak.

Mehmet Özhaseki

ANKARA'DA ÖZHASEKİ, İZMİR'DE ZEYBEKÇİ GÖSTERİLECEK İDDİASI

AK Parti, yarınki Meclis Grup Toplantısı'nda aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 20 ilin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacağını açıkladı. Siyasette tüm gözler AK Parti'nin yarın gerçekleşecek grup toplantısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı adaylara kilitlenmiş durumda. SuperHaber'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara için Mehmet Özhaseki, İzmir için ise Nihat Zeybekçi'nin adı açıklanacak.

Nihat Zeybekçi

MHP 3 İLDE ADAY ÇIKARMAYACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın bozulmaması amacıyla, İstanbul dışında Ankara ve İzmir'de de aday göstermeyeceklerini açıklamıştı.