AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Ahmet Sami Kutlu Kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu oldu. Peki, AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı olan Ahmet Sami Kutlu kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ahmet Sami Kutlu hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN AHMET SAMİ KUTLU KİMDİR?

Avukat Ahmet Sami Kutlu, 1970 yılında Kütahya'da dünyaya geldi. 1987 yılında Kütahya İmam Hatip Lisesinden 1991 yılında ise Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yedek subay olarak vatani görevini tamamlayan Ahmet Sami Kutlu, 1994 yılından beri Kütahya'da serbest avukatlık yapmaktadır.

BİRÇOK MAKAMDA GÖREV YAPTI

Kütahya İmam Hatip Lisesi Koruma Derneği'nde iki dönem başkanlık, Kütahya Barosunda saymanlık ve başkan yardımcılığı görevlerindebulundu. Kütahya İlme ve Hayra Hizmet Vakfı Mütevelli Heyetinde olup, halen başkan vekilliği görevini sürdürmektedir. Kütahya Yardımeli Derneği kurucu üyesi, AK Parti'den Belediye Meclis üyeliği yaptı. Birlik Vakfı'nın, Kütahya Kurucu İl Başkanlığını yapan Kutlu, AK parti Kütahya İl Teşkilatı Yönetimindeki görevini sürdürmektedir. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Ahmet Sami Kutlu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı oldu.