AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş'tan Tehdit: İllet İttifakının Sokaklarda Gezme Şansı Olmayacak

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Millet İttifakı için "31 Mart'ta milletin değerlerine karşı siyaset yapan 4'lü çete, şer ittifakı, illet ittifakı ve kim bir araya gelirse gelsin bu sokaklarda, mahallelerde gezme şansı olmayacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu ve AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile birlikte, Bahçelievler Mahallesi'nde düzenlenen 'Mahalle buluşmaları' etkinliğine katıldı. Burada konuşan Çetinbaş, "CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve CHP'lilerin, 31 Mart'ta halkın tokatıyla utancından sokağa çıkamaz hale geleceğini" ifadelerini kullandı.

"SİZ ŞER İTTİFAKININ DİBİSİNİZ"

Çetinbaş, " Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kütahya'daki adamları koyun postu giymiş kurt gibi adam avına çıkmış. Milletvekili ile belediye başkan adayı bozuluyormuş. Bozulursan bozul kardeşim. Kurduğunuz ittifak bu milletin hayrına değil, siz şer ittifakının dibisiniz. Bahçelievler Mahallesi, 31 Mart'ta öyle bir tokat atacak ki utancınızdan Bahçelievler'in sokaklarına çıkacak haliniz kalmayacak" sözlerini kullandı.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş

"SAVCILARI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Çetinbaş'ın açıklamasına tepki göstererek, "AKP İl Başkanı Ali Çetinbaş'ın bu açıklamaları halkı kin ve nefrete davet eden bir açıklamadır. Toplumu bu şekilde kin ve nefret duygularıyla ötekileştirmek, diğer bir kesimi sokağa çıkamayacak diyerek tehdit etmek bir İl Başkanı'na yakışmamıştır. Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyorum" dedi.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap

"ÇETİNBAŞ'I ŞİDDETLE KINIYORUM"

Kasap, hangi siyasi görüşten olursak olalım, hepimizin aynı belediye otobüsünde olduğumuzu belirterek, "31 Mart'ta Belediye Başkanı seçmek için sandığa gideceğiz. Halkı ötekileştiren, siyasi ahlaka ve etiğe sığmayan bu açıklamalar, toplum vicdanında kabul görmemektedir. AKP İl Başkanı Ali Çetinbaş'ı şiddetle kınıyor, tüm siyasi partileri temiz bir dil kullanmaya davet ediyorum" diye konuştu.

SAADET PARTİSİ: BİZİ BİR YERE ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

AK Partili Çetinbaş'ın açıklamasına bir tepki de Saadet Partisi Kütahya Belediye Başkan Adayı Ömer Faruk Evren'den geldi. Evren, şunları söyledi:

"AKP'nin il başkanı kendilerine oy vermeyenleri şer, hainlikle suçlayarak illet ve zillet kelimelerini kullanarak kaos, gerginlik ortamı oluşturmak ve kutuplaştırmak istemekte ve bizi bir yere çekmeye çalışmaktadır. İlgili kişi; basit bir tiyatro oyunu oynamaya çalışıyor. Gürültü ile 'Cambaza bak' türküsü söylüyor, fakat sözü ve sesi milletimizin sevmediği nakaratlardan oluştuğu aşikardır. Hedefi; bozdukları ülke düzeni, ekonomik sorun, işsizlik, göç, bozuk ahlak, suç oranları, dış güvenlik, BOP, batık belediye maliyesi, borçlar, ödenecek yüksek faizler vs. konuları konuşulmasın, diye sanal gündem oluşturmaya çalışıyor. Böylece siyasi rant elde etmeyi hedeflemektedir. Biz il başkanının bizi çekmeye çalıştığı bu tuzağa düşmeyeceğiz. Hiçbir zaman ötekileştirmeyeceğiz. Hiçbir zaman kutuplaştırmayacağız."