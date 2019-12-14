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AK Parti Kütahya İl Başkanlığında devir teslim

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na atanan Sebahattin Ceyhun görevi, düzenlenen törenle görevi devraldı.

14.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:14AK Parti Kütahya İl Başkanlığında devir teslim

AK Parti İl Başkanlığı'na atanan Sebahattin görevi, düzenlenen törenle görevi devraldı.


Ceyhun, parti binasında düzenlenen be teşkilat mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleşen törende yaptığı konuşmada, amacının siyaset üretmek olmadığını, siyaseti hizmet üretme ve vatandaşın hizmete ulaşmasını sağlama adına yapacağını söyledi.

Teşkilatın kapısının herkese açık olacağını belirten Ceyhun, şunları kaydetti:

"Biz bu görevde vatandaşın hizmete ulaşmasındaki engelleri ortadan kaldırmak için çalışacağız. Asla laf üretip laf kavgası etmeyeceğiz. Niyetim tamamen budur, Allah da şahittir. AK Partide kuruluşundan bu yana her kademede görev yapan herkese teşekkür ederim. Hizmette geri durmasınlar, gelip tecrübelerini bizlerle paylaşsınlar. Cumhurbaşkanımız, Hazreti Ömer'i işaret ederek, 'Bize Ömerler lazım' dedi. Hazreti Ömer gibi olamayız ama Hazreti Ömer gibi davranacağımızın sözünü verebiliriz. İlk önce kimsenin değil, Allah'ın rızasını kazanmayı gözeteceğiz."

Devir teslim töreni eki il başkanı Ali Çetibaş ile karşılıklı hediyeleşmenin ardından sona erdi.


AK Parti, Kütahya, Siyaset, Ceyhun, Güncel

Kaynak: AA

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