AK Parti'li Arvas: "Esnaf, Dürüstlüğün Simgesidir"

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas
, esnaf ve sanatkarların en çok AK Parti döneminde desteklendiğini söyledi.
Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, esnaf ve sanatkarın, toplumun tüm kesimlerine yönelik üretimleriyle ekonomik büyümeye ve sosyal dengeye katkı sağlayan, ekonomik dinamizmin ve canlılığın kaynağını oluşturan, refahı tabana yayan, istihdama önemli ölçüde katkı sağlayan, ekonomik hayatın vazgeçilmez dinamiği olduğunu kaydetti. Arvas, "Esnaf ve sanatkar aynı zamanda manevi değerlerimizin, geleneklerin, kültürün, dilin muhafızıdır. Esnaf; toplumsal dokunun, sosyal dayanışma ve adaletin teminatıdır. En önemlisi, esnaf dürüstlüğün simgesidir. Yüz yıllardır Anadolu'da Ahilik kültürü altında, toplumu ayakta tutan esnaf ve sanatkarlarıyla, bugün Türkiye
özgüveni yüksek bir ülke olmuştur. AK Parti iktidarları döneminde esnaf ve sanatkar, cumhuriyet tarihindeki en parlak dönemi yaşamıştır. AK Parti olarak esnaf ve sanatkarlarımızı desteklemeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.
Arvas, 2002-2019 yılları arasında AK Parti hükümetleri döneminde esnaf ve sanatkarlara yönelik yapılan başlıca hizmetlerin ise şöyle sıraladı:
"Esnafın kullandığı kredi faizleri yüzde 47'den yüzde 4-5'e düşürüldü. Sübvansiyon oranı yüzde 20'den yüzde 50- 100'e çıkartıldı. Kredi üst limitleri yeniden düzenlendi. Esnaf ve sanatkarlar ile kefillerinin borçları yeniden yapılandırıldı. Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu yürürlüğe konuldu. Esnaf ve sanatkarlar için bilgi sistemi oluşturuldu. Perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun yürürlüğe girdi. Esnaf ve sanatkarlara sıfır faizli yeni kredi imkanları sağlandı. KOSGEB tarafından faizsiz kredi imkanı sağlandı. Esnaf ve sanatkarlar lehine vergi mevzuatında değişiklikler yapıldı. 9 bin TL'ye kadar olan kazanç vergiden istisna edildi. Sosyal güvenlik destek primi kaldırıldı. Ulaştırma sektöründeki esnafa ÖTV muafiyeti getirildi. Vergisini düzenli ödeyen esnaf ve sanatkarlara 5 puanlık indirim sağlandı. Esnaf ve sanatkarların sigorta primlerinde 5 puanlık indirim sağlandı. Genç
girişimcilere vergi avantajı sağlandı. Sicil affı uygulaması hayata geçirildi. Taşınır rehni imkanı getirildi. Mesleki eğitim sistemini iyileştirmeye yönelik düzenleme yapıldı. Esnaf Ahilik sandığı kuruldu. Esnaf ve sanatkar işletmelerine 'bir benden bir senden' sosyal prim desteği hayata geçirildi. Esnaf ve sanatkar işletmelerinin genç, engelli ve kadın çalışanlarına SGK
prim desteği. Esnaf ve sanatkar işletmelerine enerji desteği verilecektir. Yeni iş yeri açacaklara prim desteği." - VAN
Abdulahat Arvas, AK Parti, Güncel
Kaynak: İHA