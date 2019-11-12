Haberler » Güncel » AK Parti'li Arvas'tan Çatak ilçesine ziyaret - Haber

AK Parti'li Arvas'tan Çatak ilçesine ziyaret

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Çatak ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

12.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:05AK Parti'li Arvas'tan Çatak ilçesine ziyaret
AK Parti Abdulahat Arvas, ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Milletvekili Arvas'ın ilk durağı AK Parti Çatak İlçe Başkanlığı oldu. Milletvekili Arvas, partililerle ilçenin sorun ve sıkıntılarını istişare ettikten sonra AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ile Kaymakam Ekrem Çeçen'i makamında ziyaret etti. Kaymakam Çeçen, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip teşekkür etti.

Arvas ve beraberindekiler, son olarak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı makamında ziyaret etti. Arvas, Belediye Başkanı Şeylan ile ilçede yapılması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Şeylan, ilçede devam eden ve yeni yapılacak olan yatırımlara destekleri için Arvas'a teşekkürlerini iletti. - VAN

Milletvekili, AK Parti, Çatak, Van, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:02 Kamu-Sen'den bütçe tepkisi
16:02 Moldova'da hükümet düştü
15:56 Özhaseki, "Batı'nın da teröristleri hoş görmek gibi bir hastalığı var"
16:00 Ankara'da 2 katlı evin çatısı yandı
15:55 "Polis Zinde Vatandaş Güvende" projesi hayata geçirildi
15:27 Termometrelerin 23 dereceyi gördüğü İstanbul'da vatandaşlar denize girdi
15:26 Masaj salonuna fuhuş operasyonu: 250 bin lira ele geçirildi
15:23 7 farklı kadınla evlenen kişi, suskunluğunu bozdu: Hepsinin birbirinden haberi vardı
15:18 Fitch, 20 Türk bankasının kredi notu görünümünü yükseltti
15:10 Ceza Kanunda büyük düzenleme geliyor: Terör, cinsel taciz ve mükerrer suçlarda mahkumlar 4/3 yerine 3/2 yatacak
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12.11.2019 16:02:37