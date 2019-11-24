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AK Parti'li Arvas'tan 'Öğretmenler Günü' mesajı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

24.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:58AK Parti'li Arvas'tan 'Öğretmenler Günü' mesajı
AK Parti Van Abdulahat Arvas, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Abdulahat Arvas, yayımladığı mesajda, "İnsanın faydasına olan her şeyi emreden İslam dini, öğrenme ve öğretmeye de çok büyük önem verir. İşte bu nedenle ilim ve irfan dini olan İslam'ın ilk emri 'oku'dur. İlimsiz amel olmayacağı için, herkesin ilim öğrenmesi de Allah (c.c.) tarafından farz kılınmıştır. Bu nedenle Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) 'İlim Çin'de de olsa gidip alınız' buyurmuşlardır. Yine hafızalarımıza kazıdığımız 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' sözü, medeniyetimizin öğretene ne kadar büyük değer verdiğinin tezahürüdür. Ülkemizde öğretmene verilen değerin bir nişanesi olarak her yıl 24 Kasım'da kutlanan bu anlamlı ve özel günde, büyük fedakarlık, özveri ve sabırla yeni nesilleri geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Görevi başında şehit olmuş öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - VAN

Abdulahat Arvas, Milletvekili, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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