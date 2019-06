AK Parti'li Arvas'tan 'yeni askerlik sistemi' açıklaması

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, yaklaşık 100 binden fazla terhis heyecanı yaşayan askerin ilişik kesme işlemlerinin bir an önce tamamlanması için çalışmaların hızlandırıldığını söyledi.



Açıklamalarda bulunan Abdulahat Arvas, on binlerce kişiyi yakından ilgilendiren yeni askerlik sisteminin dün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını söyledi. Arvas, "Cumhurbaşkanımız tarafından da oluşan kamuoyu beklentisi dolayısıyla aynı gün onaylandı. Yaklaşık 100 binden fazla terhis heyecanı yaşayan askerlerin ilişik kesme işlemlerinin bir an önce tamamlanması için çalışmalar hızlandırıldı. Yeni askerlik sistemi ile bedelli askerlik kalıcı hale getirildi. Zorunlu askerlik süresi 6 ay olarak düzenlendi. Yeni sistem ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları kapsamında eğitimli insan gücü kaynağının etkin ve verimli kullanılması sağlanmış ve mesleki eğitimin daha da geliştirilmesi amaçlanmıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerliği devam eden er ve erbaşlar arasında 6 aylık hizmet süresini tamamlayanlardan, istekli olup gerekli şartları taşıyıp talepleri kabul edilenler, 6 ay süre ile sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edebilecek. Yine kanun yürürlük tarihi ile birlikte her ne sebeple olursa olsun, henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış yoklama kaçağı veya bakaya olanların, 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve bu tarihe kadar bedelli askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri halinde kuraya tabi tutulmaksızın bedeli askerlikle ilgili hükümlerden faydalanabilecek. Bedelli ve dövizli askerlikten sağlanacak gelirlerle yükümlü erbaş ve erlerin maaşları ile diğer giderler karşılanacaktır. Dolayısıyla bütçeye herhangi bir yük teşkil etmeden yeni sistem kendini finanse edecektir. 6 aylık zorunlu askerlik hizmetini yapanlar için, ikinci 6 ay maaşlı askerlik yapma imkanı sağlanmıştır. Kalmak isteyen askerlerin talepleri ihtiyaç ve performans değerlendirmesine tabii olarak, şartlarının uygun olması halinde sözleşmeli er/erbaş veya uzman erbaş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine sözleşme personel olarak alınması mümkün olacaktır. Bu sözleşmesinin sonunda maaş, OYAK, lojman, sağlık ve sosyal güvence ile ilgili birtakım haklardan faydalanacaklardır. Ayrıca okul, performans, sicil gibi gerekli kriterlerin sağlanması halinde belli bir kontenjan dahilinde sınavla astsubay olabileceklerdir. Belli bir astsubaylık hizmetinden sonrada yine belirlenen kriterler neticesinde subaylık yolu açık olacaktır. Askere Alma Kanunun başta Peygamber Ocağı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ülkemize ve milletimize hayır getirmesini diliyorum. Şimdiden terhis olacak askerlerimize de kazasız belasız ailelerine kavuşmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İHA