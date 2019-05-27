AK Parti'li Aydemir'den ligden düşen takımlar için VAR itirazı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir
, Süper Lig'de Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi nedeniyle haksızlıklar yaşandığını belirterek, "VAR siteminden kaynaklı haksızlıkları izale etmek için Akhisar Belediyespor
, Bursaspor
ve Erzurumspor
'un küme düşmesine mani olmak lazım." dedi.
Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında Süper Lig'de Akhisar Belediyespor, Bursaspor ve Erzurumspor'un küme düştüğünü anımsatttı.
Sporda kazanmanın da kaybetmenin de olduğunu ve buna saygı duymak gerektiğini ifade eden Aydemir, ancak "maç masada kazanılır" kanaatinin yaygınlaşmasının bir probleme işaret ettiğini söyledi.
Maçlarda hangi kararlar alındığının ve bunların ne tür yanlışlar ihtiva ettiğinin ortada olduğunu dile getiren Aydemir, "Erzurumspor küme düşmemiş, düşürülmüştür. Böyle bir garabet, böyle bir haksızlık hiçbir dönemde yaşanmamıştır. VAR sistemi bizim küme düşmemizde müthiş tesirli olmuştur. Yığınla, onlarca yanlış karar verilmiş, onlarca puanlar heba edilmiş, spor kamuoyu, tüm Türkiye
kamuoyu rahatsız edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Aydemir, sonuçları herkesin yeniden düşünmesi ve bu konuda yeni bir karar verilmesi gerektiğini belirtti.
Bu dönem ligden düşmenin kaldırılmasını ve önümüzdeki dönem Süper Lig'in 21 takımlı devam etmesini öneren Aydemir, " Avrupa
'da önde gelen ligler, mesela İspanya
, İngiltere
, İtalya
20 takımlı. Bizde de böyle olması lazım. Önümüzdeki dönem 21 takımlı olur, bir takım haftayı 'bay' geçer, lig sonucu 4 takım düşer ve ondan sonra 20 takımlı devam edilir. Bu dönem VAR siteminden kaynaklı haksızlıkları izale etmek için Akhisar Belediyespor, Bursaspor ve Erzurumspor'un küme düşmesine mani olmak lazım." dedi.
Bunun haksız bir talep değil hakkı talep etmek olduğunu vurgulayan Aydemir, taraftarların huzursuz edilmemesi gerektiğini belirtti.
"Hakemler vurdumduymaz davranıyorlar"
Bu durumun altında hakemlerin imzası olduğunu savunan Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hakemler vurdumduymaz davranıyorlar. Verdikleri kararla koca bir camiayı, milyonları kahrettiklerinin farkında değilmiş gibi davranıyorlar. Bir hakem hatalı karar vermiş, bir takım o karardan dolayı 1, 2 veya 3 puan kaybetmişse bunun bir karşılığı olması lazım. Bu kararı veren hakeme bir yaptırım olması lazım. 'Yaptım oldu, bitti' hiçbir yaptırım yok. Tam tersi öyle dönemler oldu ki aleni, açık şekilde fahiş hataları olan hakemler bir sonraki dönem ilave kupa maçında bir de lig maçında görev aldı. Bu vicdanları sızlatıyor. Hakemler de insan. Onların da zaman zaman hata yapacağını kabul ediyorum ama öyleleri var ki mütemadiyen hata yapıyorlar. Maçlardan sonra yorumları, otoriterlerin söylediklerini takip ediyoruz, inceliyor, irdeliyoruz. Özellikle bu lig döneminde fahiş yanlışlar yapıldı. Talebimiz net. Bunu Akhisar, Bursaspor da kabul eder, bunu diğer kulüplerin taraftarları da kabul eder. Tüm kamuoyu kabul eder çünkü vicdanlar sızlıyor."
Bu sezon, VAR sisteminden kaynaklı çok ciddi hatalar yapıldığını, puanların gasbedildiğini ifade eden Aydemir, "Karşı takımları asla suçlamıyorum. VAR sistemi yeni hayat buluyor, bundan kaynaklı hatalar var. Bu dönem, bu hali tamir edebilmenin en kestirme, net yolu ligden düşmenin bu dönem için kaldırılmasıdır. Önümüzdeki dönem ligin 21 takımla devam etmesi ve sonrasında da 4 takım düşürüldükten sonra 20 takımlı ligle devam etmesinin sağlanmasını talep ediyoruz." diye konuştu.
Spor
Kaynak: AA