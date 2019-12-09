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AK Parti'li Bakır, partiden ihraç edildi

AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti eski Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.

09.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:03AK Parti'li Bakır, partiden ihraç edildi

AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti eski Pelin Gündeş Bakır'ın partiden ihraç edildiğini açıkladı.

AK Parti'nin geçtiğimiz ay düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, sosyal medya hesabı Twitter'da Suriyelilere ilişkin paylaşım yapan 24'üncü dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır'ın, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi. AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, AK Parti Disiplin Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, Bakır'ın parti içtüzük kurallarına uymadığı gerekçesi ile partiden kesin ihracına karar verdiğini açıkladı.



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Kaynak: DHA

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