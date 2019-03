AK Parti'li Başkan Adayı Özhaseki, Kaleciklilerle Buluştu

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki , "Gelecek yıl Kalecik 'in doğalgaz sorununu çözmeye söz aldım, ben de sizlere söz veriyorum" dediCumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Kalecik'te bir miting düzenledi. Kalecik seçmeniyle ve Cumhur İttifakı'nın Kalecik Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan 'la bir araya gelen Özhaseki, Kalecik'in doğalgaz sorununu çözeceğini belirtti. Belediye Başkanlarında bulunması gereken özelliklerden bahseden ve ömrünün belediyecilikle geçtiğini vurgulayan Özhaseki, "21 yıl boyunca hayatım hizmetle geçti. Rahmetli babamdan 1 dönem için izin istedim. Fakat oyumuz yüzde 70'lere çıkınca havaya girdik 5 dönem belediyecilik yaptık. Göreve geldiğimde belediyelerin ihalelerine yalnızca mafyalar giriyor. Belediyeyi hangi partiden devraldığımı söylememe gerek var mı? Bir Belediye Başkanı ufukluysa, geleceğe dönük yatırımlar yapıyorsa o şehrin önü acık. Eğer başa gelen Belediye Başkanı işi bilmiyorsa o şehrin vay haline" ifadelerini kullandı.Belediye başkanlarını belirlerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'la uzun saatler istişarede bulunduklarını belirten Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız ile sabahlara kadar çalıştık ve Belediye Başkanlarını özenle seçtik. Cumhurbaşkanımız ilk olarak şehrin başına koyacağımız adam işi biliyor mu diye baktık. İkinci olarak Şehrül Emin mi diye baktık. En çok güvenilen insan o olacak koyduğumuz şehirde. Eğer sicilinde, hayatında bir bulaşıklık varsa o insana biz uzak duruyoruz. Son dönemde Cumhurbaşkanımız dikkat ettiği bir şey vardı, seçtiğimiz adamın yüzü gülecek, eli cebine yakın olacak. Biz hizmet etmeye geliyoruz. Kavgaya, gürültüye gelmiyoruz" şeklinde konuştu.Kaleciğe gelirken doğalgaz şirketinin sahibiyle görüştüğünü söyleyen Özhaseki, "Yalan söyleyemeyeceğimden dolayı önce doğalgaz şirketinin sahibini arayıp Kalecik'e doğalgaz hattı getirebilir miyiz, onu sordum. Bir söz aldım. Gelecek yıl Kalecik'in doğalgaz sorununu çözmeye söz aldım, ben de sizlere söz veriyorum. Su da, kanal da, asfalt da benim sözüm. Tarımla, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimiz için elimizden geleni yapacağız. Kadınlarımız için yaşam merkezleri kuracağız. Hangi konularda destek isterseniz o konuda derslikler kuracağız. Buralarda ürettiğiniz ürünleri de Ankara'da pazarlayacağız ve kadınlarımızın, ev ekonomisine katkıda bulunmasına yardımcı olacağız" dedi.Belediyede bir çok sorumluluğu Duhan Kalkan'a devredeceğini söyleyen Özhaseki, "Belediye'de bir işiniz olduğunda buradan kalkıp Ankara'ya kadar gelmeyeceksiniz. Belediye şubesi açacağım burada" ifadelerini kullandı.Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki, hakkındaki tek suçlamanın Kayserili olduğunu belirterek, "Benim hakkımda tek bir suçlama oldu. O da; Kayserili oluşum. Cenabı Hakka dilekçemi verdim. Nereli olduğumuzu seçemeyiz. Önemli olan nerede doğduğun değil, olduğun yere ne katacağın. Allah'a çok şükür hakkımda ne kaçakçılıktan ne hırsızlıktan ne de tembellikten suçlama yapıldı. Belediye'de başa geldiğimde tüm ihaleleri açık yaptım. Tüm makam araçlarını sattım. Ben kendi eşimin arabasına bindiğimde benzin parasını hesaplıyorum. Eğer devletin arabasına bindiğinizde de benzin parasını hesaplıyorsanız ne ala" diyerek Kaleciklilerden 31 Mart seçimlerinde güçlü bir destek beklediğini söyledi."31 Mart akşamı Kalecik Cumhur İttifakı'nın kalesi olacak"Cumhur İttifakı'nın Kalecik Belediyesi adayı Duhan Kalkan, "Merkezimizde; samimiyet, tevazu ve alçak gönüllülük vardı. Merkezimizde; ego, kötü niyet yoktu. Şu an nasılsak 1 Nisan 'dan sonra tevazumuzu daha fazla göreceksiniz. Sağlık Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerle Kalecik'e Uzman Doktorlar getireceğiz. Sürekli kazan kulpuyla kalkar dedik. Kalecik'te tüm köylerimizle Mehmet Özhaseki'yi destekleyerek emin olun bu ilçe çok güzel yerlere gelecek. Kalecik Belediyesi şu an AK Parti 'nin değil ama 31 Mart akşamı sizlerin desteğiyle Cumhur İttifakı'nın kalesi olacak" şeklinde konuştu. - ANKARA