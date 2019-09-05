Ak parti'li başkanın makam şoförü, bıçaklı saldırıda yaralandı (2)

VALİ TUTULMAZ VE BERABERİNDEKİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Halit Gülten, makam şoförü Metin Sansarcı'nın ağır yaralandığı bıçaklı saldırıdan yara almadan kurtulan Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı makamında ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Tutulmaz, "İnşallah böyle vakalar bir daha yaşanmaz" dedi. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Vali Tutulmaz ve beraberindekiler, Başkan Hüseyin Atlı ile görüştükten sonra ilçeden ayrıldı.

'MAALESEF KÖTÜ BİR OLAY YAŞANDI'

Ziyaret sonrası Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Başkan Atlı, olayı şöyle anlattı:

"Bir esnaf arkadaş ve makam şoförümle beraber bir düğüne icabet etmek için yola çıktık. Çağlayan Parkı'nın girişinde birisi şu anda belediyemizce mahkum kadrosundan seçimlerden yaklaşık bir ay önce alınan bir memurumuz ve kardeşi, daha önce belediyede şirket personeli olarak çalışan 2 kardeş, alkollü bir şekilde önümüze geçti. Benle konuşmak istediklerini söylediler. Ben de kendilerine kibarca şu anda konuşmamın uygun olmadığını, yarın makamıma gelmelerini, dertlerinin ne olduğunu söylemelerini ve bu konuda yardımcı olacağımı ifade ettim. Aynı şekilde ısrarcı olduklarında makam şoförüm Metin Sansarcı benim söylediklerimi tekrar etti. Ona bu işe karışmamalarını söylediler. Biz hiç muhatap olmayarak yolumuza devam ettik. Düğüne katıldık. Düğün sonrası dönüşte aynı lokasyonda önümüze geçtiler. Yine konuşmak istediklerini söylediler. Yine Metin Sansarcı uyardı, 'Yarın gelin. Başkan Bey makamında size yardımcı olacağını söyledi' dedi. Bunun üzerine Metin Sansarcı'ya küfürlü bir şekilde 'Sen karışma, bu işe girme' dediler. Tartışma sonucu kavga çıktı. Şoförümüz Metin Sansarcı 2- 3 yerinden bıçak darbesiyle yaralandı. Biz araya girdik, ayırmaya çalıştık. Maalesef kötü bir olay yaşandı. İnşallah tekrar yaşanmaz diye düşünüyorum."

Diğer yandan kayıplara karışan Ali Ç.'yi yakalamak için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.